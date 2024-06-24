24 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Haziran 2024'ün öne çıkan başlıkları...

* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP heyeti arasındaki görüşme tamamlandı. CHP'li Yalçın Karatepe: 4 ana başlıktaki önerilerimizi sunduk. Asgari ücrete zam talebimizi ilettik * "Arda Güler ile Montella arasında sorun yok" * İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırındaki durumu değiştirmek için hazırlandıklarını açıkladı * Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, hafta sonu yapılacak kurultayda genel başkan adayı olduğunu açıkladı.* 'Karayip Korsanları'nın oyuncularından Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti * Meta ve Apple yapay zeka iş birliği için görüşüyor* WhatsApp'a "Ben Sadece Bir Kızım" adında yeni çıkartma paketi eklendi