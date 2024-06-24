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        Anasayfa Video 24 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

        24 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2024 - 17:08 Güncelleme: 24 Haziran 2024 - 17:16

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Haziran 2024'ün öne çıkan başlıkları...

        * İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması * Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP heyeti arasındaki görüşme tamamlandı. CHP'li Yalçın Karatepe: 4 ana başlıktaki önerilerimizi sunduk. Asgari ücrete zam talebimizi ilettik * "Arda  Güler ile Montella arasında sorun yok" * İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırındaki durumu değiştirmek için hazırlandıklarını açıkladı * Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, hafta sonu yapılacak kurultayda genel başkan adayı olduğunu açıkladı.* 'Karayip Korsanları'nın oyuncularından Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti * Meta ve Apple yapay zeka iş birliği için görüşüyor* WhatsApp'a "Ben Sadece Bir Kızım" adında yeni çıkartma paketi eklendi

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