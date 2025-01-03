3 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 3 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

* Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak

* Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu

* Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donald Trump'a: Putin'i durdurma yeteneğine sahip

* Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi

* Galatasaray'ın Mikautadze için planı belli oldu. 17 milyon Euro'luk ilk teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar ilerleyen günlerde yeni teklifini iletecek

* Tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan KPSS 2024/2 atama sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı