Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 3 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ocak 2025 - 17:20 Güncelleme: 03 Ocak 2025 - 17:23

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 3 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak

        * Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu

        * Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donald Trump'a: Putin'i durdurma yeteneğine sahip

        * Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi

        * Galatasaray'ın Mikautadze için planı belli oldu. 17 milyon Euro'luk ilk teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar ilerleyen günlerde yeni teklifini iletecek

        * Tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan KPSS 2024/2 atama sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı

        BAKMADAN GEÇME

        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Mardin'de art arda 3 otomobilin çarptığı kadın öldü
        Mardin'de art arda 3 otomobilin çarptığı kadın öldü
        'Kandıralı Ferdi' tutuklandı
        'Kandıralı Ferdi' tutuklandı
        'Kandıralı Ferdi' tutuklandı
        'Kandıralı Ferdi' tutuklandı