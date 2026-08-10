Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri: Meclis'te tarihi gün; Çerçeve yasa görüşülüyor, Özgür Özel: Barışın önünde durmayacağız, Bakan Gürlek Yazıcıoğlu ailesi ile görüştü

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MECLİS'TE TARİHİ GÜN: ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞÜLÜYOR

Bugün Meclis'te tarihi bir gün yaşanıyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis'te görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

DEVLET BAHÇELİ MECLİS'TE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifini takip etmek üzere Meclis'e geldi. DEM Parti Eş Başkanları ve İmralı heyeti, kuliste MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanına gelip tokalaştı. Pervin Buldan, "Selam vermek istedik. Hayırlı olsun" dedi.

ÖZEL: BARIŞIN ÖNÜNDE DURMAYACAĞIZ

YENİ Parti lideri Özgür Özel de "Bu yasaya hayır deme hakkı en çok YENİ Parti'de ama barış hakkının önünde durmayacağız. Ben ve arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri bölgelerde millet ne diyorsa ona göre karar verecektir. Milletvekillerini serbest bırakıyor değilim. Temsil ettikleri bölgelerde onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum." dedi.

İYİ PARTİLİLER TÜRK BAYRAKLARIYLA GELDİ

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda MHP lideri Bahçeli ile selamlaşmadı. Dervişoğlu, konuşmasında "Biz hayır diyeceğiz tarihin doğru yerinde duracağız" dedi. İYİ Parti milletvekilleri omuzlarında Türk bayraklı şallarla ve ellerinde Türk bayrakları ile genel kurul salonuna katıldı.

BAKAN GÜRLEK, YAZICIOĞLU AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Bakan Gürlek, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu" dedi. Biliyorsunuz, geçtiğimiz ay Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada 19 kişi tutuklanmıştı.

AK PARTİ'DEN ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİNE SUÇ DUYURUSU

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen başkan vekili seçimine ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, seçim işleminin ve meclis kararının iptali ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacaklarını bildirdi.

ULTRASLAN TRİBÜN LİDERİNİN EVİNDE 65 MİLYONLUK ZİYNET VE DÖVİZ

Bugün dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında ultrAslan tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon lira değerinde para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Aramada ayrıca silah, mühimmat, 4 balistik yelek ve dijital materyaller bulunurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ PRİMLER BELİRLENDİ

Öte yandan Zorunlu Trafik Sigortası'nda Ağustos 2026 döneminde uygulanacak azami primler belli oldu. Yeni tarifede otomobillerden taksilere, minibüslerden kamyon ve otobüslere kadar farklı araç grupları için azami primler yer aldı. Detayları Haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz...

ŞANGHAY BORSASI’NA AÇILAN İLK İNSANSI ROBOT ÜRETİCİSİ

Çin merkezli robot üreticisi Unitree, 904 milyon dolar değerinde halka arzla Şanghay Borsası'na açılıyor. Şirket; dans eden, kung-fu yapan ve viral videolarıyla dünya çapında ses getiren insansı robotlarıyla tanınıyor.