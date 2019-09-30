Bugünün Ajandası... Haberturk.com'un gündemi... (30 Eylül 2019)

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30 Eylül 2019 Pazartesi, 07:21:37 Güncelleme: 07:24:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK'ya başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri'ne katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı'na iştirak edecek. TÜİK tarafından ağustos ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlenecek. Süper Lig'de 6. hafta Gazişehir Gaziantep-Göztepe maçıyla tamamlanacak.

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