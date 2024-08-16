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        Anasayfa Video Türkiye'de Maymun Çiçeği var mı? Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?

        Türkiye'de Maymun Çiçeği var mı? Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2024 - 17:55 Güncelleme: 16 Ağustos 2024 - 17:58

        Son günlerde vaka sayılarındaki artışla birlikte Maymun Çiçeği hastalığı yeniden gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Afrika dışında ilk kez İsveç'de Maymun Çiçeği hastalığı görüldü. Peki Türkiye'de Maymun Çiçeği hastalığı var mı? Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? hastalığın belirtileri neler? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Sağlık Editörü Demet Demirkır yanıtladı. 

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