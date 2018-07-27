Videoton Fehervar - Paksi SE maçı ne zaman?

Videoton Fehervar ve Paksi SE, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:30. Videoton Fehervar son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Paksi SE, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 370. İddaa'da Videoton Fehervar kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Paksi SE kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Videoton Fehervar son hafta oynanan Szombathelyi Haladas maçında 1-0 yenildi.

Paksi SE ise Budapest Honved karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Videoton Fehervar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Videoton Fehervar, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Paksi SE, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Paksi SE, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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