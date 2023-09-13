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        Haberler Dünya Vietnam'da apartmanda yangın: 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti

        Vietnam'da apartmanda yangın: 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti

        Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında 56'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:53 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:53
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        Vietnam'da yangın: 56'dan fazla kişi öldü
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        Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında 56'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        9 KATLI APARTMANDA MEYDANA GELDİ

        Devlete ait "Vietnam News" internet sitesinde yer alan habere göre, Hanoi'de yetkililer, dün yerel saatle 23.22 civarında dokuz katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktığına dair ihbar aldı.

        Apartmandan 70 kişi tahliye edildiği, 37 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

        56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı apartmanda hayatını kaybeden 56'dan fazla kişiden 39'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

        BİNANIN SAHİBİ GÖZALTINDA

        Öte yandan polisin, binanın sahibini, yangın güvenlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturmak amacıyla gözaltına aldığı bildirildi.

        Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

        * Haberin görseli Associated Press ve DHA'dan servis edilmiştir.

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