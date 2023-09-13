Vietnam'da apartmanda yangın: 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti
Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında 56'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında 56'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
9 KATLI APARTMANDA MEYDANA GELDİ
Devlete ait "Vietnam News" internet sitesinde yer alan habere göre, Hanoi'de yetkililer, dün yerel saatle 23.22 civarında dokuz katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktığına dair ihbar aldı.
Apartmandan 70 kişi tahliye edildiği, 37 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı apartmanda hayatını kaybeden 56'dan fazla kişiden 39'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.
BİNANIN SAHİBİ GÖZALTINDA
Öte yandan polisin, binanın sahibini, yangın güvenlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturmak amacıyla gözaltına aldığı bildirildi.
Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
* Haberin görseli Associated Press ve DHA'dan servis edilmiştir.