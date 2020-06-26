Vietnam'dan ASEAN'a

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Ülkesinin dönem başkanlığında "Birleştirici ve Duyarlı ASEAN" temasıyla düzenlenen "36. ASEAN Zirvesi"nin açılışında konuşan Nguyen, salgın nedeniyle zirvenin tarihinde ilk kez sanal olarak yapıldığını belirtti.

Dünya geneline bakıldığında ASEAN üye ülkelerinin salgının yayılımını kontrol altına aldığını vurgulayan Nguyen, bu başarının arkasında ASEAN’ın zamanında harekete geçmesinin etkili olduğunun altını çizdi.

Nguyen, mevcut durumda yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında tedirgin olmayacaklarını belirterek, Kovid-19’un tüm olumsuzluklarına karşı daha fazla dayanışma vurgusu yaptı.

- Bölgesel tıbbi malzeme rezervi oluşturulması

ASEAN ülke liderleri olarak görevlerinin birliği bu sıkıntılı dönemden çıkarmak olduğunu kaydeden Nguyen, salgının kontrol edilmesi, ekonominin canlandırılması ve ekonomik gelişmelere devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Nguyen, zirve toplantılarında, salgın sonrası iyileşme planı, salgınla mücadele fonu, bölgesel tıbbi malzeme rezervi oluşturulması ve yeni girişimlerin hızlandırılması gibi konuların gündemlerinde bulunacağını aktardı.

ASEAN’ın bölgedeki merkeziyetini koruma ve güven ortamı sağlama çalışmaları içinde olduğunu belirten Nguyen, Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik sorununa ilişkin de uluslararası hukuka uygun olarak "davranış kuralları" oluşturmak için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladı.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.