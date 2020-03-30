Vietnam News Gazetesi Kovid-19 nedeniyle baskısına ara verdi

Gazetenin internet sitesindeki açıklamada, çalışanlardan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 15 Nisan'a kadar gazetenin basılmayacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Gazetemizin basılı kısmının geçici olarak durdurulduğunu üzülerek bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kovid-19 görülen personelle irtibata geçenlerin kendilerini karantinaya alması çağrısının yapıldığı açıklamada, "Bu şartlarda, gazeteyi çıkarmamız mümkün değil." ifadesi yer aldı.
Vietnam'da 194 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle ölüm gerçekleşmedi.
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