Vigvam Smolevichy - Slutsksakhar maç önü

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Vigvam Smolevichy, 16 Eylül 2018 Pazar günü Slutsksakhar takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:45. Maç öncesi Vigvam Smolevichy 18 puanla 11. sırada, Slutsksakhar 33 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vigvam Smolevichy, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Slutsksakhar, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 606 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vigvam Smolevichy kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Slutsksakhar sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vigvam Smolevichy son hafta oynanan Slutsksakhar maçında 0-0 berabere kaldı.

Slutsksakhar, Vigvam Smolevichy karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Vigvam Smolevichy, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 12 gol yedi.

Slutsksakhar, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slutsksakhar 12 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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