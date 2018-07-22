Vigvam Smolevichy - Torpedo Zhodino düellosu

Belarus Premier Lig maçında Vigvam Smolevichy ile Torpedo Zhodino, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 14 puanlı Vigvam Smolevichy 12. sırada bulunuyor, Torpedo Zhodino 24 puana sahip ve 8. sırada. Vigvam Smolevichy son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Torpedo Zhodino, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 476. İddaa'da Vigvam Smolevichy kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Torpedo Zhodino kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vigvam Smolevichy önceki hafta Torpedo Zhodino mücadelesinde 0-2 yenildi.

Torpedo Zhodino, Vigvam Smolevichy karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Vigvam Smolevichy, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Torpedo Zhodino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torpedo Zhodino, 6 gol atarken 10 gol yedi.

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