Vikingler hangi bölgede yaşadılar? sorusu, Hadi yarışmacıları tarafından araştırılıyor. Birçoğumuz çocukken Vikingler çizgi filmini izlemişizdir. Ayrıca sinemada da Vikingler birçok yapıtla karşımıza geldi. Peki, Vikingler nerede yaşadılar? Viking savaşçıları nerede yaşadılar? (Hadi ipucu sorusu 28 Eylül - 12.30 yarışması) İşte cevabı...

HADİ SORUSU 28 EYLÜL (SAAT 12.30 YARIŞMASI)

Hadi yarışması, ipucu sorusu ile bizleri geçmişte kısa bir yolculuğa çıkardı. İşte Vikinglerle ilgili bizi kısa bir araştırma yapmaya yönlendiren soru.

Hadi ipucu sorusu (28 Eylül - 12.30):

Vikinglerin hikayeleri yüzlerce yıldır cazibesini korumaktadır. Vikingleri anlatan filmler, diziler hatta çizgi filmler bile yapıldı. Sarışın, boynuzlu miğferler giymiş bu savaşçıların hangi bölge de yaşadıklarını biliyor muyuz? Kısa bir araştırma yeterli olacaktır.

VİKİNGLER NEREDE YAŞADILAR?

İskandinavyalı korsan ve tüccar kavim. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 - 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir.[3] Viking akınları ile birlikte birçok manastır yok olmuştur. Olaya tanıklık eden ve hayatta kalarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerine dağılan keşişlerin dramatik ve trajik anlatımları, yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Vikingleri kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olarak betimleyen bu anlatımların etkisiyle, Avrupalıların Viking kültürüne uzun süre kayıtsız kaldıkları anlaşılmaktadır. Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir. Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.

Bu bilgiler ışığında rahatlıkla söyleyebiliriz ki Vikingler İskandinavya'da yaşamışlardır...

CEVAP: İSKANDİNAVYA

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