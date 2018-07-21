Vikingur Olafsvik - IR Reykjavik karşılaşma önü

İzlanda 1.Lig maçında Vikingur Olafsvik ile IR Reykjavik, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Vikingur Olafsvik 23 puanla 4. sırada, IR Reykjavik 10 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vikingur Olafsvik, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. IR Reykjavik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 406 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Olafsvik kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, IR Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler.

Vikingur Olafsvik son haftadaki IR Reykjavik müsabasında 1-0 kazandı.

IR Reykjavik ise Vikingur Olafsvik karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Vikingur Olafsvik, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

IR Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IR Reykjavik, 6 gol atarken 7 gol yedi.

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