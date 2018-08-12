Vikingur Olafsvik - Selfoss maçı istatistikleri

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Vikingur Olafsvik, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Selfoss takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Vikingur Olafsvik 31 puanla 3. sırada, Selfoss 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vikingur Olafsvik, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Selfoss son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 807. İddaa'da Vikingur Olafsvik kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Selfoss kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vikingur Olafsvik son hafta oynanan Fylkir maçında 2-2 berabere kaldı.

Selfoss ise Vikingur Olafsvik maçında 2-1 yenildi.

Vikingur Olafsvik, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 6 gol yedi.

Selfoss ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Selfoss, 10 gol atarken 19 gol yedi.

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