Vikingur Reykjavik - Breidablik karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Vikingur Reykjavik ile Breidablik, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Vikingur Reykjavik 18 puanla 8. sırada, Breidablik 31 puanla 1. sırada bulunuyor. Vikingur Reykjavik son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Breidablik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 806 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Reykjavik kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.35, Breidablik sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler.

Vikingur Reykjavik son haftadaki Valur müsabasında 4-3 yenildi.

Breidablik ise FH Hafnarfjördur maçında 0-1 kazandı.

Vikingur Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Vikingur Reykjavik, kendi sahasında 5 gol attı, 8 gol yedi.

Breidablik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Breidablik, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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