Vikingur Reykjavik - KA Akureyri maçı öncesi rakamlar

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Vikingur Reykjavik, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü KA Akureyri takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Vikingur Reykjavik 19 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken KA Akureyri 22 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Vikingur Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. KA Akureyri, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 408 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Reykjavik kazanırsa 2.25, beraberlik çıkarsa 3.00, KA Akureyri sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Vikingur Reykjavik son haftadaki Valur müsabasında 4-3 yenildi.

KA Akureyri ise İB Vestmannaeyjar maçında 3-0 yenildi.

Vikingur Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Vikingur Reykjavik, kendi sahasında 7 gol attı, 11 gol yedi.

KA Akureyri, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KA Akureyri 11 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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