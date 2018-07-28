Vikingur Reykjavik - Stjarnan maçı heyecanı

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Vikingur Reykjavik, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Stjarnan takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. 18 puanlı Vikingur Reykjavik 8. sırada bulunuyor, Stjarnan 25 puana sahip ve 2. sırada. Vikingur Reykjavik son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stjarnan, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 561 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Reykjavik kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.40, Stjarnan sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Vikingur Reykjavik son hafta oynanan Valur maçında 4-3 yenildi.

Stjarnan ise KR Reykjavik karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Vikingur Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Vikingur Reykjavik, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Stjarnan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stjarnan, 10 gol atarken 6 gol yedi.

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