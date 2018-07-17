Vikingur Reykjavik - Vikingur Olafsvik maçı ne zaman?

İzlanda Kupa Çeyrek Final maçında Vikingur Reykjavik ile Vikingur Olafsvik, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:15. Vikingur Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vikingur Olafsvik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 589. İddaa'da Vikingur Reykjavik kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Vikingur Olafsvik kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vikingur Reykjavik son hafta oynanan Valur maçında 4-3 yenildi.

Vikingur Olafsvik, Akranes karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.