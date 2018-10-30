Viktoria Plzen - Banik Ostrava maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Kupa 5.Tur heyecanı devam ediyor. Viktoria Plzen, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Banik Ostrava takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Ev sahibi Viktoria Plzen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Banik Ostrava, geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 500 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viktoria Plzen kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Banik Ostrava sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Viktoria Plzen önceki hafta Slovacko mücadelesinde 1-4 kazandı.

Banik Ostrava, Slovan Liberec karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Viktoria Plzen, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Banik Ostrava, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Banik Ostrava, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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