Viktoria Plzen - Mlada Boleslav karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Viktoria Plzen, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Mlada Boleslav takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Viktoria Plzen 15 puanla 1. sırada, Mlada Boleslav 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Viktoria Plzen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Mlada Boleslav son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 539 kodlu maçı oynayanlar; Viktoria Plzen galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Mlada Boleslav galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Viktoria Plzen son hafta oynanan Dukla Praha maçında 1-5 kazandı.

Mlada Boleslav ise Sigma Olomouc maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Viktoria Plzen, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Mlada Boleslav ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mlada Boleslav, 6 gol atarken 6 gol yedi.

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