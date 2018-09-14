Viktoria Plzen - Opava maçı heyecanı

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Viktoria Plzen ile Opava, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Viktoria Plzen 18 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Opava 4 puanda ve 14. sırada. Viktoria Plzen son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Opava son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 487 kodlu maçı oynayanlar; Viktoria Plzen galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Opava galibiyet oranı 10.00. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Viktoria Plzen son haftadaki Opava müsabasında 4-1 kazandı.

Opava ise Viktoria Plzen maçında 4-1 yenildi.

Viktoria Plzen, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 1 gol yedi.

Opava, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Opava 2 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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