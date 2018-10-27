Viktoria Plzen - Slovacko maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Viktoria Plzen ile Slovacko, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Viktoria Plzen 28 puanla 2. sırada, Slovacko 9 puanla 16. sırada bulunuyor. Viktoria Plzen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Slovacko, son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 469 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viktoria Plzen kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Slovacko sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Viktoria Plzen son haftadaki Dukla Praha müsabasında 1-5 kazandı.

Slovacko ise FK Baumit Jablonec karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Viktoria Plzen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, aldı. Viktoria Plzen, kendi sahasında 11 gol attı, 1 gol yedi.

Slovacko, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Slovacko, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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