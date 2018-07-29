Viktoria Plzen - Slovan Liberec düellosu

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Viktoria Plzen, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Slovan Liberec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Viktoria Plzen 3 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Slovan Liberec 3 puanda ve 7. sırada. Viktoria Plzen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Slovan Liberec, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 588 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viktoria Plzen kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Slovan Liberec sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Viktoria Plzen önceki hafta Dukla Praha mücadelesinde 1-5 kazandı.

Slovan Liberec ise Tescoma Zlin maçında 3-1 yenildi.

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