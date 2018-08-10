Viktoria Plzen - Tescoma Zlin maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Viktoria Plzen ile Tescoma Zlin, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Viktoria Plzen 9 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Tescoma Zlin 7 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Viktoria Plzen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tescoma Zlin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 431 kodlu maçı oynayanlar; Viktoria Plzen galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Tescoma Zlin galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Viktoria Plzen son haftadaki Slovacko müsabasında 1-4 kazandı.

Tescoma Zlin ise Sigma Olomouc maçında 2-0 yenildi.

Viktoria Plzen, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Tescoma Zlin, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tescoma Zlin 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ