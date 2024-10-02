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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Viktors Morozs: Galatasaray çok güçlü ve iyi oyuncuları var - Futbol Haberleri

        Viktors Morozs: Galatasaray çok güçlü ve iyi oyuncuları var

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Letonya temsilcisi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, sarı-kırmızılı ekibin kendilerine göre çok güçlü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:40
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        "G.Saray çok güçlü ve iyi oyuncuları var"
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        Letonya ekibi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk edecekleri Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Letonyalı teknik direktör, sağ bek oyuncusu Roberts Savalnieks'in de katılımıyla maçın yapılacağı Daugava Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        "ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

        Maçın hem takımları hem de ülkeleri için önemli olduğuna değinen Morozs, "Sahamızda büyük bir turnuvada büyük bir takımla karşılaşmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda ülkemiz için de çok önemli bir maç olacak. İyi bir atmosferde bu maça çıkacağız." dedi.

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        "GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ VE İYİ OYUNCULARA SAHİP"

        Morozs, Galatasaray maçının diğerlerinden farklı olacağını aktararak, "Rakibimizi iyi tanıyoruz. Hazırlanırken detaylara çalıştık. Galatasaray çok güçlü ve iyi oyunculara sahip. Bu maçı kazanmak için ne yapmamız gerektiğini düşündük. Son 2 günde bunun için yoğun bir şekilde çalıştık." diye konuştu.

        "YARIN PUAN ALMAYI DENEYECEĞİZ"

        Letonya Milli Takımı'nın Türkiye karşısında iyi sonuçlar aldığının hatırlatılması üzerine 44 yaşındaki teknik adam, "Türklere karşı burada oynadık. Daha önce Başakşehir ile burada berabere kaldık. Leton Milli Takımı, Türkiye'ye karşı burada iyi maçlar sergiledi. Ancak şu anda kendi takımımıza bakıyoruz. Bunu başarabiliriz veya başaramayabiliriz ama yarın puan almayı deneyeceğiz. Türkler burada mutlaka puan kaybetmek istemiyordur." ifadelerini kullandı.

        Mavi-beyazlı takımın teknik direktörü, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in oynamamasının Galatasaray için eksiklik olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yarın defansımıza çok büyük iş düşecek. Avrupa kupalarında Galatasaray, çok ciddi bir futbol oynuyor. Çok güçlü bir takım. Osimhen gerçekten harika bir santrfor. O olmadığında yerini alabilecek çok oyuncu var. Icardi de harika bir futbolcu. İki takım arasında büyük bir fark var. İyi bir hazırlık yapıp puan almanın yoluna bakacağız. Elimizden geldiğince en az hatayı yaparak puan almak istiyoruz. Galatasaray, bir önceki rakipten daha ofansif bir takım. Yarın hem bireysel hem de takım olarak elimizden geleni yapacağız."

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        SAVALNİEKS: "UMARIM YARIN İYİ BİR SONUÇ ALABİLİRİZ"

        Savalnieks ise Galatasaray'ın gücüne değinerek, "Yarın bizim için önemli bir gün. Ülkemiz için iyi bir hikaye yazmak istiyoruz. Büyük bir takımı konuk etmek önemli. Umarım yarın iyi bir sonuç alabiliriz." dedi.

        Letonya Milli Takımı'nın Türkiye karşısında aldığı iyi sonuçların hatırlatılması üzerine Savalnieks, "Galatasaray'ın geçen sezonki Manchester United maçlarını izledim. Nasıl bir futbol oynadıklarını ve nasıl futbolcuları olduğunu iyi biliyoruz. Ancak Galatasaray'daki yabancı oyuncu sayısı çok fazla. Yerel oyunculara değil de yabancı futbolculara odaklanmak gerekiyor. Galatasaray ile karşılaşmanın Türk Milli Takımı ile karşılaşmayla alakası yok." değerlendirmesinde bulundu.

        RFS,GALATASARAY MAÇINA HAZIR

        Mavi-beyazlı takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Morozs yönetiminde maçın oynanacağı Daugava Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

        Galatasaray mücadelesi öncesinde son çalışmasını yapan RFS, maç saatini beklemeye başladı.

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