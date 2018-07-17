Vila Nova - Brasil De Pelotas maçı rakamları

Vila Nova ve Brasil De Pelotas, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:30. 26 puanlı Vila Nova 3. sırada bulunuyor, Brasil De Pelotas 14 puana sahip ve 18. sırada. Vila Nova son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Brasil De Pelotas, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 465. İddaa'da Vila Nova kazanır 1.45, berabere biter 3.20, Brasil De Pelotas kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Vila Nova son hafta oynanan Nautico maçında 1-2 kazandı.

Brasil De Pelotas ise Ituiutaba karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Vila Nova, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vila Nova, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Brasil De Pelotas, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brasil De Pelotas 5 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.