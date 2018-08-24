Vila Nova - Goias maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Vila Nova ile Goias, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. 32 puanlı Vila Nova 9. sırada bulunuyor, Goias 36 puana sahip ve 3. sırada. Vila Nova son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Goias, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vila Nova kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Goias sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Vila Nova son hafta oynanan Nautico maçında 1-2 kazandı.

Goias, Internacional karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Vila Nova, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vila Nova, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Goias, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Goias 15 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ