Vila Nova - Paysandu karşılaşma önü

Brezilya Serie B maçında Vila Nova ile Paysandu, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:15. 51 puanlı Vila Nova 6. sırada bulunuyor, Paysandu 33 puana sahip ve 18. sırada. Vila Nova, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Paysandu, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 239. İddaa'da Vila Nova kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Paysandu kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Vila Nova son haftadaki Londrina müsabasında 0-1 yenildi.

Paysandu ise Figueirense karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Vila Nova, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vila Nova, kendi sahasında 16 gol attı, 6 gol yedi.

Paysandu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Paysandu, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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