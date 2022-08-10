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Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da villa bahçesinde 3 kız çocuğuna darp iddiası! - Güncel Haberler
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Bolu'da 3 kız çocuğunun, bahçeden mısır kopardıkları için darbedildiği öne sürüldü

Bolu'da dehşete düşüren bir iddia ortaya çıktı. Olayda, bir villanın bahçesinden mısırları izinsiz aldıkları gerekçesiyle 3 kız çocuğunun bahçe sahibi tarafından darbedildiği öne sürüldü

Bolu'da villa bahçesinde 3 kız çocuğuna darp iddiası! - Güncel Haberler
AA

Bolu'da bir villanın bahçesinden mısırları izinsiz aldıkları gerekçesiyle bahçe sahibi tarafından darbedildiği öne sürülen 3 kız çocuğu, hastaneden darp raporu aldı.

İddiaya göre, Sağlık Mahallesi'nde evlerinin yakınında dolaştıkları sırada bir villanın bahçesinde ekili mısır gören 12 yaşındaki T.B, A.K. ve F.Ö. isimli 3 kız arkadaş, ev sahibi kadından izin alarak 3 mısır kopardı.

3 ÇOCUĞU YUMRUKLA DARBETTİ

Parka giderek bunları yemeye başlayan çocukların yanına gelen villa sahibi Erdal Y, mısırları izinsiz aldıkları gerekçesiyle 3 çocuğu yumrukla darbetti.

Sesleri duyan Meryem B, kızının ve arkadaşlarının darbedildiğini görünce parka doğru koştu. Bu sırada kadının geldiğini fark eden Erdal Y, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileler, daha sonra karakola giderek Erdal Y'den şikayetçi oldu.

Ekiplerce Bahçelievler Polis Merkezine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"YAŞADIĞIMIZI KİMSENİN ÇOCUĞU YAŞAMASIN"

Anne Meryem B, gazetecilere, "Çocuklar bir mısır yüzünden darbedildi. Gerçekten ne diyeceğimi ve ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklarımız fena şekilde darbedildi. Yaşadığımızı kimsenin çocuğu yaşamasın." ifadelerini kullandı.

Çocukların canları çektiği için izin isteyerek mısır aldığını öne süren Meryem B, "Çocukları darbeden, insanlıktan çıkmış, çocukların peşinden arabayla geliyor. Ben orada komşuda otururken direk adamın darbettiğini gördüm, koştum. Arabanın peşinden koştum ama yetişemedim." dedi.

Olayın gören Ayşe Okuyucu da parka araçla gelen kişinin T.B'ye yumruk atarak ağzını ve burnunu kanattığını, daha sonra da diğer çocukları darbettiğini anlattı.

Darbedilen çocuklar çok korktuklarını, uyuyamadıklarını, olayın rüyalarına girdiğini ve parka gitmekten korktuklarını ifade etti.

Fotoğraflar: İHA

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