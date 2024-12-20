Villada çok sayıda yabani hayvan yakalandı İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.12.2024 - 23:46 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:06 facebook

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