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Villadaki köpeklere uzaklaştırma kararı!

Adapazarı'nda yerel mahkeme, bir site yöneticisinin şikayetini haklı buldu. Bahçeli villada yaşayan hayvanseverin 3 köpeğine icra yolu ile uzaklaştırma kararı verdi. Köpekler konuttan tahliye edilecek. Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberi..

Villadaki köpeklere uzaklaştırma kararı!
Habertürk TV

Hakkında dava açılan hayvansever müstakil evlerin bulunduğu büyük bir sitede yaşıyordu. Üç köpeği için site yönetimi, 'evcil hayvanlar değil' diyerek ev sahibinden şikayetçi oldu. Mahkeme hayvanların siteden tahliyesine karar verdi.

Site sakinlerini mahkemede karşı karşıya getiren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Müstakil evlerden oluşan 10 bloklu sitenin yönetimi, 5 numaralı bloktaki ev sahibine ait 3 köpeğin siteye zarar verdiğini, site sakinlerinin huzur ve sükunetini bozduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. 3 av köpeği için site yöneticisi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu, sahipli köpeklerin siteden icra yolu ile uzaklaştırılmasını istedi.

KONUTTAKİ HAYVANA TAHLİYE KARARI

6 ay önce görülen davada mahkeme, site yöneticisinin tahliye talebini kabul etti. Kararını da, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesinde geçen "yönetim planına bütün kat malikleri uymak zorundadır' maddesine dayandırdı. Bahsi geçen sitenin yönetim planına göre sitede hayvan beslemek yasaktı. Site yöneticisi şikayet dilekçesinde "kat maliklerinin bağımsız bölümleri ile site ortak alanlarında kedi, köpek, tavuk gibi hayvanların beslenemeyeceğini belirtti.

"SİTENİN HUZURU KAÇIYOR"

Dava edilen ev sahibi ise köpeklerinin siteye zarar vermediğini, evin bahçesinde durduklarını belirtip, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Ancak bölge mahkemesi de kararı onadı. 3 köpeğine tahliye kararı çıkan ev sahibi, 30 günlük Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sürecini kaçırdığı için de bu karar kesinleşmiş oldu.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NDAKİ MADDE
KONUTTAKİ HAYVANA İCRAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Gayrimenkul Hukukçusu Deniz Tavşancıl, mahkemenin Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer alan madde nedeniyle sitede hayvanlarla ilgili keşif yaptırmaya gerek duymayıp bu kararı aldığını belirtti. Tavşancıl şunları kaydetti: "Av hayvanı demek avcılıkta kullanılan veya yaban hayatın bir parçası demek değildir. Ormana sınırı olan bir site burası. Kişinin 3 tane av köpeği var. Yönetim planında 'hayvan beslenmesi yasak' denildiği için site yönetimi dava açıyor. 'Hayvanları gece dışarıya salıyor, zarar veriyor' diyor. Ama bu iddiasını kanıtlamıyor. Bu durumda mahkemenin keşfe gitmesi lazım. Ancak keşfe dahi gerek görmeksizin hayvanların icra yolu ile tahliyesine karar veriliyor. Oysa 5199 sayılı kanun uyarınca hayvanların terk edilmesi yasaktır."

"HUSUMET YAŞAYAN HAYVANA TAHLİYE KARARI ALDIRTIYOR"

Son zamanlarda hayvana tahliye kararlarının arttığını söyleyen hukukçu Tavşancıl, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda geçen apartman ve site yönetim planlarıyla ilgili revizyon yapılması gerektiğini söylüyor.

"Apartman ya da site sakinleri, farklı konularda sorun yaşayınca iş hayvana tahliye davasına dönüşüyor' diyor. Kendi kişisel husumetleri nedeniyle insanların en zayıf noktalarına saldırıyorlar. Bir insanın hayvanını tahliye etmek istediğinizde iki şey oluyor. Bir insanı hayvanıyla yeniden ev bulmak zorunda bırakıyorsunuz. Ya da 'benim elimden hayvanımı mahkeme kararı ile tahliye ediyorlar' deyip yeni bir sahiplendirme yoluna gitmek durumunda kalıyor."

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