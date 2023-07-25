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        Haberler Futbol Villarreal, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Villarreal, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı

        İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Villarreal, Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u transfer etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 23:14
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        Villarreal, Sörloth'u kadrosuna kattı
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        Bu sezon adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

        Alexander Sörloth, İspanya La Liga takımlarından Villareal'e transfer oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Sörloth'a ödenecek bonservis bedeli konusunda Almanya temsilcisi Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Norveçli golcüyle 5 sezonluk kontrat imzalandığı belirtildi.

        İspanyol basınına göre, Villarreal, 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Leipzig'e 10 milyon avro ödeyecek.

        Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergileyen Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda ise 49 karşılaşmada 16 kez ağları sarstı.

        Sörloth, geçen sezon kiralık olarak İspanya'nın Real Sociedad takımında oynamıştı.

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