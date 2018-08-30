Villarreal - Girona maçı heyecanı

İspanya Primera Lig maçında Villarreal ile Girona, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:00. Villarreal 1 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Girona 1 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Villarreal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Girona son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 107 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Villarreal kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Girona sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Villarreal son haftadaki Las Palmas müsabasında 0-2 kazandı.

Girona ise Deportivo La Coruna karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Villarreal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Villarreal, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

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