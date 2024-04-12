Villeneuve d'Ascq LM: 84 - ZVVZ USK Prag: 78 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 mağlup ederek finale yükseldi.
Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM, FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Turnuvanın ikinci maçında bugün saat 19.00'da Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Romanya), Petar Pesic (Sırbistan)
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 11, Smalls 18, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Gueye 4, Heriaud 9, Mbaka 5, Mununga 2
ZVVZ USK Prag: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Magbegor 6, Vyoralova 13, Hof 4, Sabally 12
1. Periyot: 26-27 (USK Prag lehine)
Devre: 37-43 (USK Prag lehine)
3. Periyot: 63-62 (Villeneuve d'Ascq LM lehine)
4. Periyot: 84-78