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        Vincent Aboubakar Beşiktaş'ı sırtlıyor

        Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gollerine devam ediyor. Kamerunlu golcü, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde bu sezon oynanan 5 maçta 4 gol kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 14:07 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:07
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        Aboubakar Beşiktaş’ın skor yükünü sırtlıyor. Kamerunlu futbolcu yeni sezona da hızlı başladı.

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        Deneyimli santrfor Avrupa Kupalarında oynanan 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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        Siyah beyazlılar Avrupada bu sezon toplamda 13 gol kaydederken bunların 5’ine Aboubakar direkt etki etti.

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        FERNANDES BÜYÜLÜYOR

        Gedson Fernandes de sezona çok iyi başladı.

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        Portekizli orta saha, hem skora yaptığı katkı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle siyah beyazlı taraftarların sevgilisi durumunda.

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        Ligde Karagümrük maçında attığı golle son dakikada 3 puanı getiren Fernandes, Kiev maçının en iyi oyuncusu seçildi.

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