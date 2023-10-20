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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın 'dalya' heyecanı! - Beşiktaş Haberleri

        Vincent Aboubakar'ın 'dalya' heyecanı!

        Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 100. resmi maç heyecanını Galatasaray derbisinde yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:54
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        Beşiktaş'taki üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, Galatasaray ile deplasmanda yapılacak derbide forma giymesi halinde "dalya" diyecek.

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        31 yaşındaki santrfor, Beşiktaş formasını ilk kez 2016-2017 sezonunda giydi. Kamerunlu golcü, söz konusu sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetti.

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        "Kara Kartal" ile 31 yaşındaki futbolcunun yolları, 2020-2021'de ikinci kez kesişti. Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekipteki ikinci sezonunda forma giydiği 29 müsabakada 16 kez fileleri havalandırdı.

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        Kamerunlu oyuncu, 1,5 yıllık Suudi Arabistan macerasının ardından 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş ile üçüncü kez sözleşme imzaladı. Aboubakar, geçen sezonun ikinci yarısında oynadığı 16 karşılaşmada 13 gole imza attı. Bu sezona da iyi başlayan 31 yaşındaki santrfor, 16 mücadelede 11 kez ağları sarstı.

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        99 MAÇTA 59 GOL

        Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile tüm kulvarlarda çıktığı 99 karşılaşmada 59 gol attı. Kamerunlu oyuncu, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 77 maçta 44 kez fileleri havalandırdı.

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        Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi) çıktığı 17 mücadelede 13 gole imza atan Aboubakar, Türkiye Kupası'nda ise 5 müsabakada 2 kez skor tabelasını değiştirdi.

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        BEŞİKTAŞ'TA 3 KUPA KALDIRDI

        Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda 3 kez kupa sevinci yaşadı. Kamerunlu oyuncu, 2 kez Süper Lig (2016-2017, 2020-2021), bir defa da Türkiye Kupası (2020-2021) şampiyonluğu yaşayan kadroda yer aldı.

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        DERBİLERDE 5 GOL ATTI

        Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı derbilerde 5 kez fileleri havalandırdı. Kamerunlu santrfor, Fenerbahçe'ye karşı 4 gol kaydetti, Galatasaray ağlarını ise 1 kez sarstı.

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        Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın gol attığı bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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