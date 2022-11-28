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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vincent Aboubakar tarihe geçti!

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kalırken maça Vincent Aboubakar damga vurdu! Skor 3-1 iken oyuna giren Kamerunlu yıldız maçı çeviren isim olurken tarihe de geçti

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  • Vincent Aboubakar tarihe geçti! - Spor haberleri

    2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı. Kamerun'da 55. dakikada oyuna giren Aboubakar, Kamerun'u ayağa kaldırdı.
  • Vincent Aboubakar tarihe geçti! - Spor haberleri

    63'te golünü atan Abuobukar, 66. dakikada da asistini yaptı. Savunma arkasına sarkan Abuobakar önce rakibinden kurtuldu, ardından da aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 2-3.
  • Vincent Aboubakar tarihe geçti! - Spor haberleri

    Dakikalar 66'yı gösterdiğinde bir kez daha savunma arkasına sarkan Aboubakar ceza sahasına girdi. Aboubakar, uygun pozisyondaki Choupo-Moting'e pasını attı. Choupo-Moting de ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-3.

     
  • Vincent Aboubakar tarihe geçti! - Spor haberleri

    Vincent Aboubakar, 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu. 
  • Vincent Aboubakar tarihe geçti! - Spor haberleri

    Diğer yandan Dünya Kupaları'nda bundan önceki son sekiz maçını da kaybeden Kamerun'un tarihe geçmesine de Aboubakar engel oldu.
  • Vincent Aboubakar tarihe geçti! - Spor haberleri

    1 gol 1 asistle 1 puanı kurtaran Aboubakar, Kamerun'un üst üste dokuzuncu mağlubiyeti almasının da önüne geçti.
  • Vincent Aboubakar tarihe geçti! - Spor haberleri

    Tarihte Dünya Kupalarında üst üste dokuz mağlubiyet alan tek takım Meksika...

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