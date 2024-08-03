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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Vincent Hancock, altın madalyayı aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Vincent Hancock, altın madalyayı aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı erkekler skeet kategorisinde finaller yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:55 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:55
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        Vincent Hancock'tan altın madalya!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı erkekler skeet kategorisinde gerçekleştirilen finallerin kazananı Vincent Hancock oldu.

        Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki yarışlarda ABD'li sporcu Vincent Hancock, 58 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

        Bir başka ABD'li sporcu Lynn Conner 57 puanla gümüş madalya elde ederken, Tayvanlı Yuan Meng Teng 45 puanla bronz kazandı

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