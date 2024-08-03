Vincent Hancock, altın madalyayı aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı erkekler skeet kategorisinde finaller yapıldı.
Giriş: 03.08.2024 - 20:55 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:55
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı erkekler skeet kategorisinde gerçekleştirilen finallerin kazananı Vincent Hancock oldu.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki yarışlarda ABD'li sporcu Vincent Hancock, 58 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Bir başka ABD'li sporcu Lynn Conner 57 puanla gümüş madalya elde ederken, Tayvanlı Yuan Meng Teng 45 puanla bronz kazandı
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