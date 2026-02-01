Vincenzo Montella, Al-Hilal'ı ziyaret etti!

Ana Haber Bülteni - 28 Ocak 2026 (ABD Maliki'yi Neden İstemiyor? ()

MGK'da ana gündem Suriye. Moskova'da Putin-Şara görüşmesi. Trump İran'a saldıracak mı? Irak'ta Maliki seçilirse ne olacak? Trump Irak'ı niye şimdi tehdit etti? ABD Maliki'yi neden istemiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.