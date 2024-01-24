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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip etti - Rams Başakşehir Haberleri

        Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip etti

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:37 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:37
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        Montella tribünde
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı için Fatih Terim Stadyumu’na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte izledi.

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