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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Montella Beşiktaş antrenmanını takip etti - Beşiktaş Haberleri

        Vincenzo Montella Beşiktaş antrenmanını takip etti

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası´nda sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İdmanı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kenardan takip etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:14 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:21
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        Montella, Beşiktaş idmanında
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası´nda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5´e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella da kenardan izledi.

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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda yarın saat 21.00´de Tüpraş Stadyumu´nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

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