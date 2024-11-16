Vincenzo Montella: Bizim için final gibi bir maç!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kolay bir maç olmadığını söyleyen Montella, "Muazzam bir atmosfer var. Hepimiz çok mutluyuz burada olduğumuz için. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz ama biz elimizden geleni, daha fazlasını yapacağız. İstediğimiz sonucu alarak hep birlikte mutlu olmak ve başarılı olmak istiyoruz. Bu duyguları yaşamak istiyoruz." dedi.

Maçın bir final niteliğinde olduğunu söyleyen Montella, "Gerçekten çok önemli bir atmosfer var takımın etrafında. Çok güzel sevgi yağmuru hissediyoruz. Bunları hissetmek bizi mutlu ediyor. Böyle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu maç final gibi bizim için. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu coşkuyu yaşamak ve hedefimize yürümek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Son olarak sakatlıklar için konuşan Montella, "Birçok sakatlık zaten milli takım öncesi yaşandı. Bunlar bizi üzüyor. Kenan'ın cezalı olması, Ahmed'in sakat olması, Deniz bizimle sakatlandı, hepimiz bunlara üzülüyoruz. Ama eksikleriniz kadar daha güçlü olmanız gerekiyor. Biz zaten güçlüyüz, hedeflerimiz doğrultusunda bu şekilde yürüyeceğiz." dedi.