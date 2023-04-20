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Vincenzo Montella: Bu seneki en önemli galibiyetlerden birini aldık

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konyaspor karşısında maçı sonuna kadar kazanmayı kovaladıklarını belirterek, ligin bu seneki en önemli galibiyetlerinden birini aldıklarını söyledi

Vincenzo Montella: Bu seneki en önemli galibiyetlerden birini aldık
İHA

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın 50 dakikasını 1 eksikle oynayan oyuncularını tebrik eden Vincenzo Montella, “Muazzam ötesi galibiyet aldık. Çok güzel bir galibiyet aldık. Rahatlıktan dolayı takımımız belki biraz düşebilirdi. Maçı sonuna kadar kovaladık. Belki de ligin bu seneki en önemli galibiyetlerinden birini aldık" dedi.

Montella, hakem performansı hakkında sorulan soruya ise, "Futbolcularım, hakemin bazı pozisyonlarda onları korumadığını hissetti. Henry Onyekuru'nun bir pozisyonu var. Kırmızı kartlık bir pozisyondu ama herhangi bir şekilde kart da gelmedi. Konyaspor'un golünden önce futbolcumuz kendini yere atmadı. Atmayınca da faulü vermedi ve pozisyondan sonra gol oldu. Akintola'nın kırmızı kartı da aslında tartışılabilir. Çünkü 2 futbolcunun arasında gelen giden bir top ve bir mücadele var. İstem dışı bir hareket oluyor. Penaltı pozisyonuna da baktım. Kalecinin topa dokunduğunu gördüm. Topa dokunmadan önce de bizim futbolcumuzu deviriyor" cevabını verdi.

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