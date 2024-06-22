Vincenzo Montella'dan Arda Güler ve Mert Günok açıklaması!

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacağımız Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Montella ilk 11 ile ilgili olarak, "Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız.'' dedi.

Arda Güler'in yorgunluğu olduğunu dile getiren Montella, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da." ifadelerini kullandı.

Montella, Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili, "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün." yorumunu yaptı.

MERT GÜNOK AÇIKLAMASI

Vincenzo Montella, Mert Günok'un sakatlığıyla da ilgili konuşarak, "Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.