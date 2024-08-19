Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelen Montella, meslektaşı Mourinho ile yaptığı toplantının ardından tesislerden ayrıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Fenerbahçe'de 30. yaşına giren kaptan Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı.

Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları alkışlar eşliğinde üfleyen Mert Hakan'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Mert Hakan da doğum günü kutlaması dolayısıyla teşekkür etti.