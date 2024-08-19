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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret - Fenerbahçe Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sarı Lacivertlileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:23 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:23
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        Montella, Fenerbahçe'yi ziyaret etti!
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

        İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

        Süper Lig'de oynadığı ilk 2 maçta 4 puan elde eden Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        VİNCENZO MONTELLA'DAN ZİYARET

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti.

        Sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelen Montella, meslektaşı Mourinho ile yaptığı toplantının ardından tesislerden ayrıldı.

        MERT HAKAN YANDAŞ'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

        Fenerbahçe'de 30. yaşına giren kaptan Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı.

        Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları alkışlar eşliğinde üfleyen Mert Hakan'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Mert Hakan da doğum günü kutlaması dolayısıyla teşekkür etti.

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