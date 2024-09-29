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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan Kayserispor'a ziyaret - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Kayserispor'a ziyaret

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçı için Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:33 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:33
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        Montella'dan Kayserispor'a ziyaret!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

        Bugün Kayserispor'u ziyaret etmek için kente gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal karşıladı.

        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve kulüp yetkilileri ile görüşen Vincenzo Montella ardından Kayserispor'un son antrenmanını da takip etti.

        Kayserispor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kulübümüzü ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, teknik heyetimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Montella, daha sonra takımımızın antrenmanını izledi. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz takımımızın hedefleri ve oyuncularımız hakkında Montella'ya detaylı bilgileri vererek, tüm futbolcularımızın Milli Takım için hazır olduğunu söyledi ve Türk futboluna katkı sağlayacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Montella, devam eden sezonda takımımıza başarılar dilerken, Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz da Montella'ya A Milli Takımımızın sürmekte olan UEFA Uluslar Ligi mücadelesi ve gelecek yıl başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için başarı dileklerini sundu” denildi.

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