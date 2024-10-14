Vincenzo Montella'dan zemin açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Montella yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, 11'de herkes oynayabilir ama 11 kişiden fazla oynatamıyoruz. Herkes hak ediyor oynamayı ama şunu da eklemek lazım, kriter olarak şunu düşündüm, rakibimizin fiziksel gücü biraz daha fazla en yüksek teknik kapasitesi olduğunu düşündüğüm futbolcuları tercih ettim." dedi.

"BAZI NOKTALARDA BUZLANMA VAR"

Saha zeminiyle ilgili konuşan Montella, "Herhangi bir şekilde bahaneye gerek yok. Saha zemininin umarım oynanabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede ısıtmanın olmaması bana enteresan geliyor. Umarım zemin bizden yana olur ve kendi kapasitemizi yansıtabiliriz. Bazı noktalarda buzlanmalar var. Umarım futbolumuzu gönül rahatlığıyla yansıtabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Vincenzo Montella ayrıca "Gönül isterdi ki zemine daha önceden müdahale edilsin. Bu sorun teşkil etmiyor artık bizim için. Sahaya çıkacağız ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalışacağız. İstediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.