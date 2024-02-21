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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella ile Şota Arveladze, Riva'da bir araya geldi - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella ile Şota Arveladze, Riva'da bir araya geldi

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:34
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        Montella ile Şota, Riva'da buluştu!
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Montella ve Arveladze, Süper Lig'de oynanan futbol ve takımın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin sonrasında Arveladze, Montella'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Fatih Karagümrük forması hediye etti.

        Montella, daha sonra antrenman sahasına giderek futbolcularla selamlaştı. VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Asbaşkan Serkan Hurma ile sohbet eden A Milli Takım Teknik Direktörü, idmanın tamamını takip etti.

        Arveladze ve Montella görüşmesinde VavaCars Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile A Milli Takım Analiz Antrenörü Okan Aydıner de yer aldı.

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