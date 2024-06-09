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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: İstatistiklere bakarak karar almıyoruz - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: İstatistiklere bakarak karar almıyoruz

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nihai kadrosunu belirlerken zorlandığını ve istatistiklere bakarak karar almadıklarını söyledi. Montella kadrodan çıkan futbolcuların mesajlarını sosyal gördüğünü de ifade ederek, "Açıkçası bu hoşuma gitti. Çünkü bayrağımıza olan bağlılıklarını ve karara saygı duyduklarını da ilettiler" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:12
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        "İstatistiklere bakarak karar almıyoruz"
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        A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi.

        Takımda futbolcularının hepsi oynayabilecek kapasitede olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bazılarını kararlarımdan dolayı geri göndermek zorunda kaldık. Benim işimden dolayı böyle oldu. Şuna da inanmıyorum, sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayabileceğiniz futbol kalmadı. Her maçta 5 değişiklik hakkınız oluyor. Bütün hocaların bunları kullanıyor. O yüzden 16 oyuncu üzerinden planlarınızı yapmanız gerekiyor. 8 gün kala da bazı oyuncularımızın da dinlenmesi gerekiyor. Bazı futbolcuları yarın dinlendireceğiz. O yüzden karışık olacak. Şimdiden herkes memnun olamayacak biliyorum ama dinlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

        Genç futbolcu Arda Güler'in hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Montella, "Son zamanlarda da sizin bahsettiğiniz pozisyonda oynadı. Bizim oyun sistemimize göre topsuz olduğunuz zamanlarda kanatlarımızdan çok geriye gelmemeleri, çok fazla koşturmadığımız için boş kaldığı için o pozisyonlarda iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyorum" dedi.

        "FERDİ VE ZEKİ'NİN SAKATLIKLARI CİDDİ DEĞİL"

        Ferdi Kadıoğlu’nun ve Zeki Çelik’in çok ciddi sakatlıkları olmadığını belirten, "Mantık çerçevesinde risk etmemenin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

        "BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRDİKÇE AİLE OLDUK"

        Geçmişe değil, geleceğe baktığını vurgulayan Vincenzo Montella, "Hazırlanırken kendi metodumla hazırlandık. İlk günden itibaren full konsantrasyon. Birlikte zaman geçirdikçe aile olduk. Bu aile hissiyatını sahaya yansıtacağız. Çünkü ülkemizin sorumluluğunu yaşıyoruz. Sadece formayı giydiğinizde değil, eşofmanını giydiğinizde, tişörtü giydiğinizde o sorumlulukla, o bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya da bu mantıkla hazırlandık" değerlendirmesinde bulundu.

        "BAZI FUTBOLCULARIMIZIN MESAJLARINI SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜK, HOŞUMA GİTTİ"

        Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 26 kişilik nihai kadrosunu belirlerken zorlandığını belirten Montalla, "Hepsi beni çok zorladı. Ama insanlar şunu unutuyor. Hocalar bazen karar almak zorunda. İstatistiklere bakarak karar almıyoruz. Bazı milli takımlarında da aynı durumlar yaşandı. Orada istatistiklere bakmaksızın karar verdiler. Biz burada kararlar verdiğimizde geleceği parlak bir futbolcuyu bazen kadroya katarken bazı özellikleri barındıran dengeleri unutmamız gerekiyor. O özellikler çerçevesinde yapmanız gerekiyor. Bir hazırlık dönemi geçirdik. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Bazen de böyle kararlar alıp, bazı futbolcularımızı dışarıda bırakmak zorundayız. Bazı futbolcularımızın mesajlarını sosyal medyadan gördük, açıkçası bu hoşuma gitti. Çünkü bayrağımıza olan bağlılıklarını ve karara saygı duyduklarını da ilettiler. O yüzden gelecekler parlak bütün oyuncularımız ileride burada şans bulacaklar. Sadece istatistiklere dikkat etseydik İtalya, Serie B’de bu sezon 20 gol atan Tutino kadroya katardı. Grealish, Rashford, Sterling kadroya alınmadı. Bu futbolcuların piyasa değerlerini konuşmaya bile gerek yok. O yüzden hepimizin olayın farkındayız. Bu kararlar zor oldu ama bu şekilde karar kıldık" diyerek sözlerini tamamladı.

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