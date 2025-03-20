Vincenzo Montella: Kazanmamız gereken rövanş maçı var

Montella, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın oyun kurgusu oturmuş iyi bir takım olduğunu aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Sahada müthiş bir savaş vardı. Çok yüksek seviyeli bir fiziksel mücadele izledik. Macaristan'ın da yüksek seviyelere alışık bir takım olduğunu hepimiz gördük. Oyun kurguları oturmuş bir takım olduğu için hala her şey açık. O yüzden ikinci maça odaklanmamız gerekiyor. Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip daha çok gol attık. Bu beni çok sevindirdi. O yüzden futbolcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.